Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Moussa Niakhaté : "On va ramener la coupe à Dakar et la fêter avec notre peuple"

Samedi 17 Janvier 2026

Moussa Niakhaté : "On va ramener la coupe à Dakar et la fêter avec notre peuple"

Le défenseur de l'équipe nationale du Sénégal, Moussa Niakhaté, s'est exprimé samedi à la veille de la finale de la Coupe d'Afrique des nations opposant les Lions de la Téranga au Maroc, rejetant l'idée que son équipe pourrait "gâcher la fête" du pays hôte.
 

"Cette expression, 'gâcher la fête', je n'aime pas trop. On est toujours dans le respect. Le Sénégal a toujours été ancré dans des valeurs de respect, et c'est aussi ce qui fait qu'on est aujourd'hui en finale", a déclaré le défenseur central sénégalais, insistant sur la fraternité entre les deux nations.
 

Conscient du lien particulier unissant le Sénégal et le Maroc, Moussa Niakhaté reconnaît la dimension fraternelle de cette finale. "Ce sont deux pays frères, c'est réel. On l'a ressenti depuis le début de la compétition. Il ne faut pas que tout cela se gâche dans les dernières 48 heures. Mais à la fin, il n'y aura qu'un vainqueur : soit le Maroc, soit nous", a-t-il souligné.
 

Le message du défenseur des Lions est sans équivoque concernant l'objectif sénégalais. "Nous, c'est sûr, on va tout faire pour que ce soit nous. Parce que notre peuple le mérite, parce qu'on le mérite, parce qu'on a bien travaillé ces derniers mois et qu'on est déterminés comme jamais", a-t-il affirmé avec conviction.
 

Le joueur ne se cache pas sur le contexte particulier d'une finale disputée sur sol marocain. "On sait qu'ils jouent à domicile, que le public sera pour eux, et c'est normal. Il n'y a aucun souci là-dessus. Le football se joue sur le terrain, et c'est là que tout va se décider", a expliqué Niakhaté, assumant le statut de challenger des champions d'Afrique en titre.


Le défenseur sénégalais a conclu avec un message fort tourné vers le peuple sénégalais et les joueurs absents. "C'est sûr, la coupe, on va la ramener à Dakar et la fêter avec notre peuple, nos familles, les joueurs aussi, il y en a qui sont absents à cause des blessures ou d'autres raisons. On va tout donner et inch'Allah, ce sera le Sénégal qui remportera cette CAN", a lancé Moussa Niakhaté avec détermination.
 

MS/NDARINFO

 

CAN 2025

Thiaw à Mané : « Ta retraite ne t'appartient pas, c'est au peuple de décider »

Thiaw à Mané : « Ta retraite ne t'appartient pas, c'est au peuple de décider »
À la veille de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations contre le Maroc, Pape Thiaw a adressé un...

Finale CAN : la stratégie de Thiaw contre la faveur marocaine

Finale CAN : la stratégie de Thiaw contre la faveur marocaine
À la veille de la finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), le...

Moussa Niakhaté : "On va ramener la coupe à Dakar et la fêter avec notre peuple"

Moussa Niakhaté : "On va ramener la coupe à Dakar et la fêter avec notre peuple"
Le défenseur de l'équipe nationale du Sénégal, Moussa Niakhaté, s'est exprimé samedi à la veille de...

Finale CAN : portes ouvertes à 15h, cérémonie de clôture à 18h30, coup d'envoi à 19h

Finale CAN : portes ouvertes à 15h, cérémonie de clôture à 18h30, coup d'envoi à 19h
Le Comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des nations Maroc 2025 a publié samedi un communiqué...

Finale CAN : le Soudanais Mahmoud Ismail désigné pour Sénégal-Maroc

Finale CAN : le Soudanais Mahmoud Ismail désigné pour Sénégal-Maroc
La Confédération africaine de football (CAF) a désigné l'arbitre soudanais Mahmoud Ismail pour...
LES PLUS LUS

Alerte météo: houle dangereuse de 2,5 mètres sur les côtes sénégalaises dès dimanche

15/01/2026

Sénégal : gel des importations de pomme de terre et d’oignon

16/01/2026

De Gandiol à Mpal: le parcours spirituel de Mame Rawane Ngom

11/01/2026

Sans adaptation climatique, l'agriculture sénégalaise pourrait perdre 18% de sa production

11/01/2026

Le FDR dénonce une "crise économique et institutionnelle" et appelle à l'unité de l'opposition

11/01/2026

Le Sénégal lancera son deuxième satellite GAINDESAT-1B en 2026

16/01/2026

Finale CAN : le Soudanais Mahmoud Ismail désigné pour Sénégal-Maroc

16/01/2026
SERVICES