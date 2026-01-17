Moussa Niakhaté : "On va ramener la coupe à Dakar et la fêter avec notre peuple"

Le défenseur de l'équipe nationale du Sénégal, Moussa Niakhaté, s'est exprimé samedi à la veille de la finale de la Coupe d'Afrique des nations opposant les Lions de la Téranga au Maroc, rejetant l'idée que son équipe pourrait "gâcher la fête" du pays hôte.
"Cette expression, 'gâcher la fête', je n'aime pas trop. On est toujours dans le respect. Le Sénégal a toujours été ancré dans des valeurs de respect, et c'est aussi ce qui fait qu'on est aujourd'hui en finale", a déclaré le défenseur central sénégalais, insistant sur la fraternité entre les deux nations.
Conscient du lien particulier unissant le Sénégal et le Maroc, Moussa Niakhaté reconnaît la dimension fraternelle de cette finale. "Ce sont deux pays frères, c'est réel. On l'a ressenti depuis le début de la compétition. Il ne faut pas que tout cela se gâche dans les dernières 48 heures. Mais à la fin, il n'y aura qu'un vainqueur : soit le Maroc, soit nous", a-t-il souligné.
Le message du défenseur des Lions est sans équivoque concernant l'objectif sénégalais. "Nous, c'est sûr, on va tout faire pour que ce soit nous. Parce que notre peuple le mérite, parce qu'on le mérite, parce qu'on a bien travaillé ces derniers mois et qu'on est déterminés comme jamais", a-t-il affirmé avec conviction.
Le joueur ne se cache pas sur le contexte particulier d'une finale disputée sur sol marocain. "On sait qu'ils jouent à domicile, que le public sera pour eux, et c'est normal. Il n'y a aucun souci là-dessus. Le football se joue sur le terrain, et c'est là que tout va se décider", a expliqué Niakhaté, assumant le statut de challenger des champions d'Afrique en titre.
Le défenseur sénégalais a conclu avec un message fort tourné vers le peuple sénégalais et les joueurs absents. "C'est sûr, la coupe, on va la ramener à Dakar et la fêter avec notre peuple, nos familles, les joueurs aussi, il y en a qui sont absents à cause des blessures ou d'autres raisons. On va tout donner et inch'Allah, ce sera le Sénégal qui remportera cette CAN", a lancé Moussa Niakhaté avec détermination.
