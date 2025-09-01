Mpox : le patient diagnostiqué au Sénégal déclaré guéri

Le patient atteint de Mpox diagnostiqué au Sénégal le 22 août dernier a été déclaré guéri et est sorti de l’hôpital ce lundi, a annoncé le ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS).



Selon les autorités sanitaires, les 30 personnes identifiées comme contacts font toujours l’objet d’un suivi, sans qu’aucun cas suspect n’ait été détecté à ce jour. Le Sénégal ne compte donc actuellement aucun cas positif de Mpox.



Le MSAS a salué « la réactivité et le professionnalisme » des équipes médicales, notamment du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Fann, et a réaffirmé son engagement à assurer la sécurité sanitaire des populations.



Le ministère a appelé les citoyens à maintenir une vigilance active, rappelant les mesures de prévention essentielles : lavage régulier des mains, limitation des contacts étroits avec les personnes présentant des symptômes, et consultation rapide en cas de signes suspects.



