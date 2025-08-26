Connectez-vous
NDARINFO.COM
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Nécrologie : Le Sénégal perd Me Abdoulaye Babou, grande voix du barreau

Mardi 26 Août 2025

Nécrologie : Le Sénégal perd Me Abdoulaye Babou, grande voix du barreau

L’homme politique et avocat sénégalais Me Abdoulaye Babou est décédé mardi, ont rapporté plusieurs médias locaux.

Figure connue de la vie publique, Me Babou s’était illustré par sa maîtrise des affaires parlementaires et une éloquence reconnue bien au-delà du prétoire.

Ancien membre de l’Alliance des forces de progrès (AFP, opposition), dirigée par Moustapha Niasse, il avait ensuite rejoint le Parti démocratique sénégalais (PDS) de l’ex-président Abdoulaye Wade, avant de fonder sa propre formation, l’Alliance pour l’alternance (ALAL), après 2012.

En 2018, il avait annoncé sa retraite politique, tout en apportant son soutien à la candidature de Samuel Sarr, finalement rejetée par le Conseil constitutionnel.

Disciple mouride, Me Abdoulaye Babou s’était établi à Touba, où il demeurait jusqu’à son décès.
 



Nouveau commentaire :
Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.