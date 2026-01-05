PASTEF/Saint-Louis : Moustapha Niang présente son projet aux anciens de Pastef et plaide pour les femmes entrepreneures

Cette commémoration de l'anniversaire de Pastef, créé le 4 janvier 2014, a été l'occasion pour le responsable politique de présenter son ambition municipale aux sages et personnes âgées du parti, regroupés au sein du mouvement "Maggi Pastef", lors d'une visite de courtoisie marquée par la sollicitation de prières et de bénédictions.





"Nous avons marqué l'anniversaire de Pastef par une visite de courtoisie pour rencontrer le mouvement Maggi Pastef pour solliciter leurs prières et leur présenter notre projet", a expliqué Amadou Moustapha Niang, soulignant l'importance du soutien des anciens du parti dans sa démarche.





Le vice-coordonnateur a dressé un bilan positif des douze années d'existence de la formation politique dirigée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre, Ousmane Sonko.



"Pastef a été créé le 4 janvier 2014, dans ces douze ans, il a obtenu un président de la République, des députés, c'est une grande victoire et ce n'est que le début", a-t-il déclaré avec satisfaction.





Pour Amadou Moustapha Niang, cette trajectoire politique n'est qu'une étape dans un projet plus ambitieux de transformation du pays.





"Le projet va vers la transformation structurelle du pays et d'asseoir un développement viable du pays et permettre à chaque Sénégalais où qu'il puisse se trouver d'avoir les services de base", a-t-il précisé.





Dans le cadre de cette journée commémorative, le candidat à la mairie de Saint-Louis a également rencontré des opératrices économiques, pour lesquelles il a plaidé un accompagnement institutionnel.



"Par la suite, nous avons rencontré des opératrices économiques dévouées. Nous demandons qu'elles soient soutenues en financement et en accompagnement", a-t-il indiqué, mettant en avant le rôle de ces femmes actrices de développement dans l'économie locale.





S'agissant de sa candidature aux élections municipales dont la date n'a pas encore été officiellement arrêtée, Amadou Moustapha Niang a adopté une posture pragmatique fondée sur ce qu'il appelle "la dynamique du rapprochement" avec la population saint-louisienne.





"Nous allons vers des élections municipales où nous sommes candidat. Saint-Louis est une ville particulière, l'histoire politique de la ville a montré que ce n'est pas un parti qui peut élire un maire mais la population. C'est pour cela que nous avons pris la dynamique de la rapprocher et nous nous réjouissons de voir que notre discours est écouté et accepté", a-t-il analysé.





Le vice-coordonnateur de Pastef a toutefois précisé qu'il attend l'investiture officielle de son parti. "Nous espérons que Pastef portera son choix sur nous pour être son candidat à Saint-Louis et nous continuerons à œuvrer pour cela", a-t-il affirmé.





Amadou Moustapha Niang s'est également félicité du succès du "Sargal Sonko", une cérémonie de soutien au Premier ministre qu'il a initiée et qui a bénéficié d'une large adhésion des filles et fils de Saint-Louis. "Nous nous réjouissons du succès du 'Sargal Sonko' et le soutien exprimé par les filles et fils de la ville. Cela nous réconforte. Cela n'est qu'un début", a-t-il souligné.





