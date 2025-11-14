Connectez-vous
NDARINFO.COM
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Port de Ndayane : le Chef de l’État fait le point avec CHEC

Vendredi 14 Novembre 2025

Port de Ndayane : le Chef de l’État fait le point avec CHEC

Le Chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu ce jeudi en audience une délégation de la société China Harbour Engineering Company (CHEC), chargée de la construction du port de Ndayane, l’un des projets maritimes les plus ambitieux du Sénégal.
 

Conduite par son président, M. Bai Yinzhan, la délégation est venue faire le point sur l’état d’avancement du chantier.

Les échanges ont également porté sur les perspectives de coopération renforcée entre le Sénégal et l’entreprise chinoise dans le cadre du développement d’infrastructures portuaires modernes.

M.S

 



Nouveau commentaire :
Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.