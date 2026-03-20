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Profanation à Thiaka Ndiaye : L'auteur présumé présenterait des troubles mentaux

Vendredi 20 Mars 2026 - 21:06

Profanation à Thiaka Ndiaye : L'auteur présumé présenterait des troubles mentaux

Le quartier de Guet-Ndar est plongée dans l’émoi ce 20 mars 2026 après la profanation de la tombe de Serigne Abdoulaye Teuw au cimetière de Thiaka Ndiaye. Un individu a été surpris aux environs de 9h en train de déterrer la sépulture du grand maître coranique Serigne Abdoulaye Teuw, provoquant une vague d’indignation au sein de la population.

Grâce à la prompte réaction des riverains, le suspect a pu être interpellé, maitrisé avant d'être remis aux forces de l’ordre. Selon les premières informations recueillies sur place, l’individu interpellé ne semblerait pas jouir de toutes ses facultés mentales.

Placé en garde à vue, il devra répondre de cet acte d'une rare gravité qui porte atteinte à la mémoire d'une figure religieuse éminente. Cet événement relance localement le débat sur la sécurisation des cimetières et la prise en charge des personnes souffrant de troubles mentaux errant dans la vieille ville.
 

MS/NDARINFO

 



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