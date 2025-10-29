Connectez-vous
RFM : Babacar Fall interpellé après avoir interviewé Madiambal Diagne

Mercredi 29 Octobre 2025

Après la garde à vue de la journaliste Maimouna Ndour Faye à la gendarmerie de Ouakam, c’est au tour de Babacar Fall, journaliste à la RFM, d’être interpellé par les forces de l’ordre. Selon les informations relayées par la station elle-même, il a été arrêté et menotté ce mardi, avant d’être embarqué manu militari par la police.
 

L'interpellation ferait suite à la diffusion d’une interview de Madiambal Diagne, diffusée dans l’émission RFM Matinanimée par Babacar Fall. M. Diagne, actuellement en France, est visé par un mandat d’arrêt international.
 

Selon Mohamed Alimou Bâ, qui assurait l’édition spéciale en direct, la police s’est rendue sur les lieux pour procéder à l’arrestation du journaliste.

 



