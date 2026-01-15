Coopération académique : Barcelone et Gérone soutiennent la recherche sur l'eau à l'UGB

L'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis a accueilli jeudi une délégation catalane pour consolider un partenariat académique entamé il y a vingt ans, axé principalement sur la recherche dans le domaine de l'eau.



"Nous sommes venus ici pour renforcer notre partenariat avec le Sénégal, et dans ce cas-là, pour donner des supports pour les projets entre l'Université Gaston Berger, l'Université de Barcelone et l'Université de Gérone", a déclaré Lorena Ayuro, secrétaire générale représentante du gouvernement catalan.



La délégation, conduite par le professeur Joan Guàrdia, recteur de l'Université de Barcelone, effectue une mission d'une semaine au Sénégal pour évaluer les besoins et identifier de nouveaux axes de coopération. "Ce séminaire est la conséquence de plus de 20 ans de travaux ensemble avec l'Université Gaston Berger", a souligné M.Guàrdia.



Le partenariat se concentre actuellement sur les recherches liées à la gestion des ressources en eau. "Ce partenariat est pour travailler sur les sujets de l'eau, et en fait, c'est un partenariat qui facilite la recherche entre les deux universités, des échanges de recherche inter-universitaires entre les professeurs et les étudiants", a précisé Mme Ayuro.



Les travaux de recherche menés conjointement ont permis des applications concrètes sur le terrain. Le recteur de l'UGB, Magatte Ndiaye, a cité l'exemple de Richard-Toll où des chercheurs "ont accompagné les collègues chercheurs spécialisés dans le domaine de l'eau, pour travailler dans une synergie parfaite avec l'Agence régionale de développement (ARD) et la commune de Richard-Toll pour initier des actions de récupération et de recyclage de l'eau" destinée aux secteurs de l'agriculture et de l'élevage.



Le partenariat, initié en 2007 selon le recteur de l'UGB, pourrait s'élargir à d'autres disciplines. "Nous pouvons parler de santé, d'économie, de sociologie et aussi des autres spécialités de l'Université de Barcelone et Gaston Berger", a indiqué le professeur Guàrdia.



Pour Magatte Ndiaye, cette coopération permet à l'UGB de remplir ses "trois missions régaliennes" : "la formation, la recherche et surtout le service à la communauté". Il a souligné l'importance de "passer vers la recherche-développement qui doit impacter le développement des territoires".





