Un institut de santé mentale en gestation à l'Université Gaston Berger

L'Université Gaston Berger (UGB) franchit une étape décisive vers la création d'un Institut de santé mentale. Le Comité de santé mentale, en collaboration avec le Programme de Bourses de la Fondation Mastercard à l'UGB, a organisé du 22 au 24 décembre 2025 un atelier dédié à l'élaboration des documents nécessaires à la mise en place de cette structure innovante.
Cet atelier avait pour objectif de produire un document opérationnel pour la mise en place et le fonctionnement d'une structure de santé mentale au sein de l'université saint-louisienne.
Il s'inscrit dans la continuité de l'atelier de production de textes stratégiques tenu du 24 au 26 juillet 2024 à Saint-Louis, constituant ainsi la deuxième étape du processus de création de l'institut.
Quatre groupes de travail ont été constitués pour aborder les thématiques suivantes : offre de soins et management de la qualité, gouvernance, partenariats, financement, évaluation économique, suivi-évaluation et communication.
À l'issue de ce conclave réunissant des experts internes et externes à l'UGB, un document de projet complet a été élaboré.
Ce document comprend la matrice logique du projet, un budget prévisionnel sur cinq ans, un plan de mobilisation des ressources et une stratégie de communication. Ces outils permettront à l'université de disposer d'une feuille de route claire pour la concrétisation de cet institut.
À travers ce projet, l'UGB affirme sa volonté de renforcer l'accompagnement psychosocial et la prise en charge psychologique de la communauté universitaire, en créant un modèle de centre de santé mentale universitaire. L'institut contribuera également à réduire la stigmatisation liée aux troubles mentaux, tout en offrant un potentiel important pour la recherche appliquée et la formation pratique dans le domaine de la santé mentale.
Avec ce projet de création d'institut, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis s'engage résolument pour la santé mentale et le bien-être de sa communauté universitaire, tout en se positionnant comme pionnière dans ce domaine au Sénégal.
