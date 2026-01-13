Un institut de santé mentale en gestation à l'Université Gaston Berger

Cet atelier avait pour objectif de produire un document opérationnel pour la mise en place et le fonctionnement d'une structure de santé mentale au sein de l'université saint-louisienne.



Il s'inscrit dans la continuité de l'atelier de production de textes stratégiques tenu du 24 au 26 juillet 2024 à Saint-Louis, constituant ainsi la deuxième étape du processus de création de l'institut.



