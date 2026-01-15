Partenariat franco-sénégalais : nouvelles infrastructures sanitaires à l'école de Sanar

L'école de Sanar a procédé hier mercredi à la réception de nouvelles infrastructures sanitaires construites grâce au partenariat entre l'association "Les Ailes pour Saint-Louis" et des partenaires français. Ces toilettes viennent compléter un projet éducatif initié en 2016 avec la construction de deux salles de classe.





Le Dr Ousmane Thiam, membre de l'association "Les Ailes pour Saint-Louis" et enseignant-chercheur à l'UFR des sciences de la santé de l'Université Gaston Berger, a retracé l'historique de ce partenariat lors de la cérémonie de réception.



"Cela vient d'un processus d'activité qui a commencé d'abord par la construction de deux salles de classe au niveau de cette école. C'est un processus qui a commencé depuis pratiquement 2016", a-t-il expliqué.





Le responsable associatif a exprimé sa gratitude envers les différents acteurs qui ont accompagné ce projet.



"C'est l'occasion de remercier l'école, surtout la direction qui a accepté de nous accompagner dans ce processus de financement pour la mise en place de cet espace. Remercier et féliciter également la communauté qui a accompagné dans ce processus et l'inspection d'académie pour cet accompagnement", a déclaré Dr Thiam.





Ces nouvelles toilettes répondent à un besoin urgent d'amélioration des conditions d'apprentissage.



"Nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir réceptionner ces toilettes qui viennent à point nommé parce que ça permet d'améliorer l'environnement d'apprentissage des élèves et leurs conditions de travail pour impacter sur les performances mais également les indicateurs de l'école", a souligné l'enseignant-chercheur.





Concernant les perspectives, Dr Thiam a annoncé la poursuite du partenariat.



"Les deux salles de classe sont en béton et nécessitent une élévation. Nous sommes dans cette perspective et nous discuterons avec nos collègues, nos partenaires français afin de trouver des financements si possible et mettre en place d'autres infrastructures pour l'école", a-t-il précisé.





De son côté, Baye Birame Diakhaté, inspecteur de l'éducation et de la formation de Saint-Louis, a salué l'initiative des partenaires.



"Ils ont choisi l'école de Sanar depuis un bon moment en érigeant des salles de classe et aujourd'hui nous venons réceptionner des toilettes de qualité qui satisfont à toutes les obligations liées à l'inclusion sociale et scolaire, un pilier de la vision du ministère dans le domaine de l'éducation et de la formation", a-t-il déclaré.





L'inspecteur a souligné l'importance de ces infrastructures sanitaires pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement.



"Ces toilettes participent à disposer d'un paquet de services assez attractifs pour permettre aux apprenants et aux personnels de séjourner correctement au sein de l'école. Elles constituent un environnement de qualité qui participe à l'amélioration des enseignements d'apprentissage et à la production de résultats qualitatifs auprès des apprenants", a expliqué Baye Birame Diakhaté.





L'inspecteur a également exprimé sa satisfaction quant à l'engagement de la communauté locale. "Nous sommes satisfaits de l'engagement de la communauté qui est toujours près de l'école", a-t-il conclu, tout en espérant que ce partenariat se poursuive et continue à valoir "beaucoup de succès et de satisfaction" à la communauté de Sanar.



