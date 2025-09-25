Saint-Louis : Derrière les tables de légumes, une solidarité sans prix

Elles acceptent volontiers les crédits, conscientes de la situation économique que partagent presque toutes. Une grande solidarité s’installe ainsi entre ces femmes voisines.

Derrière les tables garnies de légumes, de poissons et d’autres produits de première nécessité, se cache une entraide inestimable entre femmes.



Toutefois, avec la flambée actuelle des prix des légumes, certaines commerçantes se retrouvent parfois confrontées à des pertes inévitables.

Se rendre au marché n’est pas une possibilité quotidienne pour de nombreuses femmes en raison des difficultés financières, de l’heure tardive à laquelle elles obtiennent la dépense, entre autres contraintes.Dès lors, les vendeuses de condiments installées devant leur maison ou à l’intérieur constituent une véritable aubaine.