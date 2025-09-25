Connectez-vous
NDARINFO.COM
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Saint-Louis : Derrière les tables de légumes, une solidarité sans prix

Jeudi 25 Septembre 2025

Saint-Louis : Derrière les tables de légumes, une solidarité sans prix
Se rendre au marché n’est pas une possibilité quotidienne pour de nombreuses femmes en raison des difficultés financières, de l’heure tardive à laquelle elles obtiennent la dépense, entre autres contraintes.

Dès lors, les vendeuses de condiments installées devant leur maison ou à l’intérieur constituent une véritable aubaine.
 
Elles acceptent volontiers les crédits, conscientes de la situation économique que partagent presque toutes. Une grande solidarité s’installe ainsi entre ces femmes voisines.
 
Derrière les tables garnies de légumes, de poissons et d’autres produits de première nécessité, se cache une entraide inestimable entre femmes.

Toutefois, avec la flambée actuelle des prix des légumes, certaines commerçantes se retrouvent parfois confrontées à des pertes inévitables.



Nouveau commentaire :
Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.