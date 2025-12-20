Saint-Louis : Un ressortissant guinéen arrêté pour fraude à l’identité

Un ressortissant guinéen, Mamadou Diallo, a été interpellé alors qu’il tentait de rallier Dakar muni d’une fausse carte d’identité nationale sénégalaise, a rapporté le quotidien Libération ce samedi.



Le suspect, originaire de Pita (Guinée-Conakry), voyageait avec un document officiel établi à son nom, indiquant une naissance le 12 mars 1975 à Yeumbeul, dans la banlieue de Dakar.



Interrogé par les enquêteurs de la Division nationale de lutte contre le trafic (DNLT), Mamadou Diallo a reconnu les faits. Il a avoué avoir obtenu un extrait de naissance sénégalais de manière illicite en l'an 2000. Pour ce faire, il aurait versé la somme de 15 000 FCFA à un intermédiaire, un compatriote identifié sous le nom de A. Diallo.



Les investigations menées auprès des services de l’état civil de Yeumbeul ont permis de confondre le mis en cause. Les registres ont révélé que l'acte de naissance utilisé pour établir ses papiers appartient en réalité à une tierce personne, un certain D. Barry, né en 1967.



Mamadou Diallo a été déféré au parquet de Saint-Louis pour les chefs d'inculpation de faux et usage de faux, obtention indue de documents administratifs.

Selon les informations de Dakaractu, l’enquête reste ouverte afin de localiser et d’interpeller le complice présumé, A. Diallo, impliqué dans le réseau de falsification.



MS





