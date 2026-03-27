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Saint-Louis : les femmes greffières ouvrent les portes du Palais de Justice aux usagers

Vendredi 27 Mars 2026 - 14:24

Saint-Louis : les femmes greffières ouvrent les portes du Palais de Justice aux usagers

L'Association des Femmes Greffières du Sénégal (AFGS) a organisé des journées portes ouvertes au nouveau Palais de Justice de Saint-Louis pour sensibiliser les citoyens, en particulier les femmes, sur l'accès au droit et l'autonomisation économique.

Présidée par Marie Rose Touré Kane, l'association entend mettre l'expertise technique des greffières au service des justiciables pour briser les barrières de l'information judiciaire. Lors des panels, l'accent a été mis sur la déconstruction des préjugés sociaux et la protection des femmes vulnérables (violences, abandons de famille, successions). Les intervenantes ont rappelé l'importance cruciale de la déclaration des mariages à l'état civil et de la maîtrise des procédures pour faire valoir ses droits (pensions alimentaires, garde d'enfants).
 

Par ailleurs, dans une région nord où l'activité économique féminine repose sur l'agriculture, l'élevage et la pêche, les greffières ont sensibilisé sur la formalisation juridique des entreprises. L'inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM), gérée par les greffes, a été présentée comme le levier indispensable pour permettre aux femmes d'accéder aux financements bancaires et développer leurs activités.
 

MS/NDARINFO
 


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