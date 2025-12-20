Connectez-vous
Saint-Louis : remise des insignes aux nouveaux enfants de troupe du Prytanée militaire

Samedi 20 Décembre 2025

Le Prytanée militaire Charles Ntchoréré de Saint-Louis a célébré hier vendredi la remise officielle des insignes à sa nouvelle promotion d’enfants de troupe, consacrant leur entrée dans l’institution militaire d’excellence.


«  Nous avons vécu, pour une nouvelle fois, le rituel qui consacre l'entrée des nouveaux dans la grande famille des enfants de troupe », a déclaré le Colonel Abdoulaye Mbengue, commandant du Prytanée.
 

Ces jeunes, admis au concours du printemps, ont suivi trois mois de formation initiale, centrée sur les valeurs fondamentales de l’école : la discipline, la force de caractère, l’amour du travail bien fait et l’excellence.
 

Le colonel Mbengue a également mis en lumière la dimension panafricaine de l’institution, qui accueille cette année des élèves issus de quatorze nationalités africaines. Un enrichissement multiculturel qui, selon lui, participe à l’intégration africaine dès la formation.
 

Fondé en 1923, le Prytanée militaire de Saint-Louis demeure une institution de référence en matière de formation militaire, académique et citoyenne, contribuant à forger une jeunesse engagée au service de la nation et du continent.

 




