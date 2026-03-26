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Scandale à la CAF : Les preuves de la manipulation du Jury d’Appel contre le Sénégal dévoilées

Jeudi 26 Mars 2026 - 11:56

Scandale à la CAF : Les preuves de la manipulation du Jury d’Appel contre le Sénégal dévoilées

De lourdes révélations viennent fragiliser la crédibilité de la Confédération Africaine de Football (CAF) et sa décision d'attribuer la CAN 2025 au Maroc sur tapis vert. Selon une enquête publiée par Sport News Africa ce jeudi 26 mars 2026, l'administration de la CAF, sous la houlette de Patrice Motsepe et Véron Mosengo-Omba, se serait directement ingérée dans le processus du Jury d’Appel, censé être un organe indépendant. L'élément déclencheur de ce scandale est le limogeage suspect, deux semaines avant la réunion du jury, de Yassin Osman Robleh, directeur des organes indépendants au sein de la division des affaires juridiques. Ce cadre d'expérience garantissait l'impartialité et la conformité des choix des jurés.
 

En l'absence de Robleh (non remplacé), c'est Cédrick Aghey, fraîchement nommé directeur des affaires juridiques de manière contestée par le Comité Exécutif, qui a directement sélectionné les membres du Jury d'Appel. Parmi les choix litigieux figure Moez Ben Nasri (président de la Fédération tunisienne), membre de l'UNAF aux côtés du Maroc et proche de Faouzi Lekjaa.

Ce conflit d'intérêts manifeste, couplé au fait que le Secrétaire général Mosengo-Omba était statutairement frappé par la limite d'âge depuis le 15 octobre 2025, entache lourdement la régularité de la procédure. Ce dossier d'ingérence administrative offre de nouvelles munitions juridiques implacables au Sénégal pour faire annuler la décision du tapis vert devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne.
 

MS/NDARINFO
 


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