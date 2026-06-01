Mondial 2026 : William Saliba forfait contre les Lions ?

À seulement onze jours de leur entrée en lice face aux Lions du Sénégal, l’équipe nationale de France suit avec une attention maximale l’évolution de la situation médicale de son défenseur William Saliba. Selon les révélations de plusieurs médias français, l'international d'Arsenal pourrait officiellement manquer le tournoi mondial à la suite d’une blessure contractée lors de la finale de la Ligue des champions face au PSG.





Les premiers examens médicaux approfondis n’auraient pas apporté les garanties espérées par le staff tricolore et la tendance actuelle s'avère plutôt pessimiste. Si ce forfait venait à être confirmé, cela représenterait un immense coup dur pour le sélectionneur Didier Deschamps, qui comptait installer le Gunner au sein de sa charnière centrale aux côtés de Dayot Upamecano.





Pour le Sénégal, cette potentielle absence majeure au sein de l'arrière-garde française constitue une donnée capitale dans la préparation du choc prévu le 16 juin. William Saliba apporte aux Bleus une vitesse, une sérénité dans les duels ainsi qu'une qualité de relance précieuse qui obligeraient la France à revoir tous ses plans défensifs à l'aube de la compétition.





Même si Didier Deschamps dispose de solutions de rechange de haut niveau comme Ibrahima Konaté, Lucas Hernandez, Jules Koundé ou Maxence Lacroix, remplacer un tel pilier sortant d'une saison stratosphérique en Premier League s'annonce complexe. Côté sénégalais, si l'accent reste mis sur l'infirmerie locale avec les cas de Kalidou Koulibaly et Idrissa Gana Gueye, le staff des Lions scrute de très près cette fragilité de l'adversaire avant cette affiche au sommet du premier tour.





MS/NDARINFO



