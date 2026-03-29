Sénégal : Le Saint-Louisien Abdel Kader Ndiaye prend les rênes de la CNES

Le secteur privé sénégalais entame un nouveau chapitre avec l'élection d'Abdel Kader Ndiaye à la présidence de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES). À l'issue d'une assemblée générale élective tenue ce week-end à Dakar, cet opérateur économique d'envergure succède à Adama Lam. Cette transition marque une étape stratégique pour l'une des organisations patronales les plus influentes du pays, au cœur des enjeux de souveraineté économique.





Ingénieur de formation et chef d'entreprise respecté, Abdel Kader Ndiaye bénéficie d'un ancrage social et communautaire profond. Originaire de Saint-Louis, il est reconnu pour son engagement citoyen, notamment en tant que cheville ouvrière de la rénovation de la Grande Mosquée de sa ville natale, dont il est un membre actif du comité de gestion. Ce profil de bâtisseur, alliant rigueur professionnelle et sens des responsabilités collectives, a séduit les membres de la confédération dans un contexte de réformes structurelles nationales.





Le programme du nouveau président de la CNES s'articule autour du renforcement du dialogue public-privé et de la promotion du contenu local. Lors de son allocution d'investiture, il a exprimé sa volonté de fédérer les forces vives de l'organisation pour porter la voix des entrepreneurs sénégalais avec davantage de vigueur. Sous sa mandature, la CNES entend se positionner comme un partenaire incontournable de l'État pour la création d'emplois et la modernisation des PME-PMI.





Les observateurs soulignent que son expérience dans la gestion de projets complexes, illustrée par ses responsabilités à Saint-Louis, constitue un atout majeur pour diriger le patronat. Son mandat de trois ans sera scruté de près par les membres qui attendent une meilleure représentativité des régions et une dynamique renouvelée face à la concurrence régionale. Cette élection stabilise l'institution et ouvre la voie à une approche managériale axée sur les résultats et l'inclusion territoriale.





MS/NDARINFO



