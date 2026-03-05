Pourquoi Xavi a refusé de remplacer Walid Regragui au Maroc

Le départ de Walid Regragui du banc de la sélection marocaine devrait être officialisé ce jeudi 5 mars 2026 par la Fédération royale marocaine de football (FRMF). Éprouvé par trois ans et demi de mandat, le technicien avait déjà présenté sa démission le 18 janvier dernier, dans la foulée de la défaite en finale de la CAN 2025 face au Sénégal (1-0 ap) à Rabat.



Malgré les tentatives de médiation des dirigeants et les appels de cadres du vestiaire pour le retenir, Regragui est resté ferme sur sa volonté de tourner la page.





Pour assurer la succession, la FRMF a exploré plusieurs pistes prestigieuses, notamment celle menant à l'Espagnol Xavi. Toutefois, l'ancien coach du Barça a décliné l'offre, préférant attendre après la Coupe du Monde 2026 pour s'engager.



Dans l'immédiat, c'est Mohamed Ouahbi, récemment sacré champion du monde avec les U20, qui est pressenti pour assurer l'intérim. La piste Tarik Sektioui, bien qu'appréciée par les supporters, semble davantage réservée à un projet de reconstruction sur le long terme.





