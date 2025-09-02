Sénégal : Ousseynou Niang appelé en renfort pour remplacer Ismaila Sarr blessé

L’attaquant de l’Union Saint-Gilloise (Belgique), Ousseynou Niang, a été convoqué par le sélectionneur national Pape Bouna Thiaw pour remplacer Ismaila Sarr, forfait en raison d’une blessure, lors des deux prochaines sorties des Lions du Sénégal comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.



Sarr s’est blessé dimanche en inscrivant le troisième but de Crystal Palace face à Aston Villa (3-0) lors de la 3e journée de Premier League. L’attaquant, auteur de deux buts depuis le début de saison, a dû céder sa place, laissant son équipe terminer la rencontre à dix.



Formé à l’Académie Diambars, Niang (23 ans) a évolué dans les sélections U17, U20 et U23 du Sénégal. Rapide et technique, il s’est récemment distingué en Belgique, où il figure parmi les finalistes du joueur du mois d’août en Jupiler Pro League.



Six des 26 joueurs convoqués ont pris part lundi après-midi à la première séance d’entraînement, perturbée par la pluie et de fortes rafales de vent.





