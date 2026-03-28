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Sénégal-Pérou : sur quelles chaînes suivre le match amical en direct ce samedi ?

Samedi 28 Mars 2026 - 13:33

Sénégal-Pérou : sur quelles chaînes suivre le match amical en direct ce samedi ?

L'équipe nationale du Sénégal affronte le Pérou ce samedi soir en match amical international au Stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Cette rencontre, qui marque le début d'un nouveau cycle pour les Lions de la Teranga, suscite un engouement massif tant au niveau national qu'international.
 

Pour les téléspectateurs, plusieurs options de diffusion sont disponibles. La Radio Télévision Sénégalaise (RTS 1), diffuseur historique, assure la retransmission en direct et en clair pour le public local. Sur le bouquet satellitaire, la chaîne panafricaine Canal+ Sport propose également une couverture complète de l'événement avec un dispositif d'avant-match spécifique.
 

Le coup d'envoi est prévu à 19h00 GMT. Ce duel face à la sélection péruvienne est l'occasion pour le staff technique de tester de nouvelles options tactiques et d'intégrer de jeunes talents, tout en étrennant le nouveau maillot officiel frappé des deux étoiles de champion d'Afrique.
 

En dehors du territoire national, plusieurs plateformes de streaming légales et chaînes internationales sportives assurent le relais pour la diaspora sénégalaise et les amateurs de football sud-américain.
 

MS/Ndarinfo
 


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