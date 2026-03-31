Sénégal vs Gambie : « C’est le collectif qui a gagné », martèle Pape Thiaw

Quelques minutes après le coup de sifflet final du derby entre le Sénégal et la Gambie au Stade Président Abdoulaye Wade, le sélectionneur Pape Thiaw a livré ses premières impressions en conférence de presse. Visiblement satisfait de la prestation de ses hommes, le technicien sénégalais a tenu à mettre en avant la force du groupe plutôt que les individualités, déclarant avec conviction : « C’est le collectif qui a gagné ».





Pour Pape Thiaw, cette victoire (2-0) face aux Scorpions est le fruit d’un travail tactique rigoureux entamé depuis le début du rassemblement. Malgré les fulgurances de jeunes talents comme Ibrahim Mbaye, auteur du second but, le sélectionneur a insisté sur la discipline défensive et la solidarité manifestée par l'ensemble du bloc équipe. « Nous avons su rester compacts face à une équipe gambienne joueuse. La clé a été notre capacité à souffrir ensemble et à piquer au bon moment », a-t-il analysé devant les journalistes.





Interrogé sur les enseignements à tirer de cette confrontation à l'approche du Mondial 2026, Pape Thiaw a souligné l'importance de la cohésion. Selon lui, aucun succès durable ne peut reposer uniquement sur des exploits personnels. Le sélectionneur a salué l'implication des remplaçants qui ont apporté un second souffle déterminant en fin de match, prouvant que la concurrence interne tire le groupe vers le haut. Cette victoire de prestige permet aux Lions de faire le plein de confiance avant les prochaines échéances internationales.





Le technicien a également rendu hommage au public de Diamniadio, dont le soutien a été, selon ses mots, « le moteur du collectif ». Alors que le Sénégal peaufine sa préparation, cette sortie réussie valide les choix du staff technique et renforce l'unité d'une équipe qui semble avoir trouvé son équilibre.





MS/NDARINFO



