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Sénégal vs Gambie : Ibrahim Mbaye inscrit le 2ème but des Lions à Diamniadio [En vidéo]

Mardi 31 Mars 2026 - 20:34

Sénégal vs Gambie : Ibrahim Mbaye inscrit le 2ème but des Lions à Diamniadio [En vidéo]

La ferveur est montée d'un cran ce mardi soir au Stade Président Abdoulaye Wade. Dans le cadre de ce derby ouest-africain électrique, l'équipe nationale du Sénégal vient de doubler la mise face à la Gambie (2-0).

Le deuxième but des Lions de la Teranga a été inscrit par le jeune prodige Ibrahim Mbaye, qui confirme ainsi tout son potentiel sous les ordres d'Aliou Cissé.
 

L'action s'est déroulée en seconde période, au moment où les Scorpions de la Gambie tentaient de jeter toutes leurs forces dans la bataille pour égaliser. Profitant d'une récupération haute et d'une transition fulgurante, Ibrahim Mbaye a fait parler sa pointe de vitesse avant d'ajuster le portier gambien d'une frappe croisée imparable. 
 



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