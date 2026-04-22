Sénégalais détenus au Maroc : Le coup de gueule de Me El Hadji Diouf

L’avocat Me El Hadji Diouf a jeté un pavé dans la mare lors de son passage sur le plateau de Seneweb. Très critique envers la gestion des supporters sénégalais encore détenus au Maroc après la Coupe d'Afrique, il a fustigé l'inaction des autorités nationales. Selon lui, le Sénégal a « sacrifié » ses propres citoyens en n'activant pas les leviers diplomatiques nécessaires. « Le président devait juste appeler le roi et demander la libération des supporters », a-t-il martelé, rappelant que des précédents d'interventions directes existaient, notamment sous l'ère Macky Sall.





Un manque criant d'assistance juridique et diplomatique

Au-delà de l'aspect politique, Me Diouf déplore l'isolement judiciaire des détenus. Il regrette que l'État n'ait pas mobilisé un pool d'avocats, tant au Sénégal qu'au Maroc, pour défendre les supporters. « Aujourd'hui, c'est comme si un seul avocat suivait le dossier », a-t-il déploré, dénonçant un contraste saisissant entre la liesse populaire liée à la compétition et le sort des compatriotes restés derrière les barreaux. Pour lui, célébrer une coupe dans ces conditions est une offense à la dignité des familles touchées.





Frustrations autour du Tribunal Arbitral du Sport (TAS)

Sur un ton plus personnel mais tout aussi acerbe, l'avocat s'est dit « profondément frustré » d'avoir été écarté de la défense du Sénégal devant le Tribunal arbitral du sport. Il affirme avoir tenté de joindre les responsables de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), sans succès. Me Diouf pointe une gestion qu'il juge opaque et politisée au sein des instances sportives : « Ils ont peur de contrarier les dirigeants du pays », a-t-il conclu, laissant entendre que des intérêts partisans ont primé sur l'efficacité juridique.





MS/DIAZ





