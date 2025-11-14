Connectez-vous
NDARINFO.COM
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Souveraineté pharmaceutique : le Sénégal va lancer la construction de sa première usine nationale

Vendredi 14 Novembre 2025

Souveraineté pharmaceutique : le Sénégal va lancer la construction de sa première usine nationale

Le Sénégal vient de poser un jalon important dans sa marche vers la souveraineté pharmaceutique avec la signature d’un contrat de bail de 25 ans entre la SEN-PNA (Société d’Exploitation Nationale de la Pharmacie Nationale d’Approvisionnement) et l’APIX-ZES, portant sur une parcelle de 9 hectares au sein de la Zone Économique Spéciale Intégrée de Diass (ZESID).
 

Ce site abritera le premier complexe pharmaceutique national, une infrastructure stratégique dédiée à la production locale de médicaments essentiels et au développement de services médicaux avancés.
 

Pour Dr Seydou Diallo, directeur général de la SEN-PNA, cette signature marque « un acte historique pour l’avenir sanitaire et industriel du Sénégal ». Le projet s’inscrit dans la vision « Sénégal 2050 : Agenda National de Transformation » portée par le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko.


La SEN-PNA, en pleine transformation depuis plus d’un an, affiche une nouvelle orientation fondée sur la rigueur, la transparence, la performance et l’ambition industrielle. « Notre objectif est clair : passer du rôle de distributeur à celui de catalyseur industriel », a déclaré Dr Diallo, soulignant la nécessité de réduire la dépendance pharmaceutique extérieure.
 

Le futur complexe pharmaceutique de Diass symbolise cette rupture stratégique : affirmer la capacité nationale, assumer la souveraineté sanitaire et construire une industrie pharmaceutique locale compétitive.

 



Nouveau commentaire :
Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.