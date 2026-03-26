Succession de Mohamed Salah à Liverpool : les Reds ciblent un international sénégalais

Le départ acté de Mohamed Salah à l’issue de la saison 2025-2026 pousse la direction de Liverpool FC à s'activer pour lui trouver un successeur. Selon la presse britannique, les dirigeants du club de la Mersey ont jeté leur dévolu sur l’international sénégalais Iliman Ndiaye, qui évolue actuellement sous les couleurs d'Everton FC.





Âgé de 26 ans, l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille s'est progressivement imposé dans le dispositif des Toffees cette saison (6 buts et 3 passes décisives en Premier League). Sa polyvalence sur tout le front de l'attaque et sa capacité d'adaptation sur l'aile droite en font un profil privilégié par la cellule de recrutement des Reds. Bien que d'autres pistes européennes soient évoquées (Michael Olise, Bradley Barcola, Désiré Doué), le nom du Lion de la Teranga figure en très bonne place sur les tablettes du rival historique d'Everton en vue du prochain mercato estival.





ms/ndarinfo



