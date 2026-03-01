Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Ousmane Sonko annonce une importante déclaration après le ndogou au Palais

Dimanche 1 Mars 2026

Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé, ce samedi, qu'il s'adressera aux Sénégalais demain dimanche 2 mars 2026 via une intervention publique.

Dans un message publié sur sa page Facebook, le leader de Pastef invite ses compatriotes à un « moment d’échanges et de partage », quelques jours seulement après son passage à l’Assemblée nationale pour la séance des questions d’actualité au gouvernement.

Cette prise de parole très attendue intervient dans un climat politique marqué par des tensions internes et des interrogations sur la cohésion au sommet de l'État.
 

L'annonce du chef du gouvernement survient quelques heures après le « ndogou » organisé au Palais de la République, une rencontre qui a suscité une vive polémique au sein de la mouvance présidentielle.

Selon plusieurs sources, le chef de l’État aurait profité de ce moment avec les députés de la majorité pour clarifier sa position sur les prochaines échéances électorales, affirmant notamment que la candidature de son Premier ministre pour la présidentielle de 2029 ne l’engagerait pas.

L'intervention de d’aujourd’hui devrait ainsi permettre à Ousmane Sonko de fixer le cap et de répondre aux spéculations qui agitent l'opinion publique nationale.
 

MS/NDARINFO

 


