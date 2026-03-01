Connectez-vous
Mort d'Ali Khamenei : La télévision d'État iranienne confirme le décès du Guide suprême

Dimanche 1 Mars 2026

La télévision d'État iranienne a officiellement confirmé, dans la nuit du samedi 28 février au dimanche 1er mars 2026, le décès du Guide suprême Ali Khamenei suite aux frappes massives menées par les États-Unis et Israël.

Cette annonce historique fait suite à une journée d'escalade militaire totale durant laquelle la coalition américano-israélienne a visé des points stratégiques à travers l'Iran, tout en appelant la population civile à prendre le pouvoir.

En riposte, Téhéran a déclenché une salve de missiles sans précédent contre le territoire israélien et plusieurs capitales du Moyen-Orient abritant des bases militaires américaines, notamment à Doha, Abou Dhabi, au Koweït et à Bahreïn, provoquant des explosions en série dans toute la région.
 

Le décès de l'ayatollah Ali Khamenei avait été annoncé prématurément par Donald Trump en début de soirée, avant d'être validé par les médias officiels iraniens quelques heures plus tard, marquant la fin d'un règne de plusieurs décennies et plongeant la République islamique dans une incertitude absolue.

Alors que les détonations continuent de retentir de Téhéran à Ispahan, le Moyen-Orient s'enfonce dans une crise multidimensionnelle aux conséquences imprévisibles pour la sécurité collective.

Ce tournant majeur de la géopolitique mondiale intervient dans un contexte de guerre ouverte où chaque camp semble désormais engagé dans une stratégie de destruction mutuelle.

MS/NDARINFO
 


