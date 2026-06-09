Tambacounda : Le manager de Coton Sport poignardé lors du match contre l'ASFA

Le match entre Coton Sport de Tambacounda et l'Association sportive des forces armées (ASFA), comptant pour la 24e journée du championnat de National 1, a été interrompue lundi par de violents affrontements au cours desquels le manager général du club local a été poignardé.





Le manager général de Coton Sport, Boundakoro Cissokho, a été agressé à l'arme blanche par un membre du staff médical de l'ASFA au cours des play-offs d'accession en Ligue 2 au stade de Tambacounda, avant d'être évacué d'urgence vers l'hôpital régional. Joint par la RFM, la victime a précisé que les tensions ont éclaté après qu'un penalty a été accordé à sa formation par l'arbitre central, alors que l'équipe militaire menait au score par un but à zéro (1-0). La contestation de cette décision arbitrale par le camp visiteur a immédiatement dégénéré en échauffourées généralisées sur la pelouse et dans les zones techniques.





L'intervention des forces de sécurité publique présentes aux abords de l'infrastructure sportive a été nécessaire pour contenir les bagarres entre les délégations des deux clubs. Face à la gravité des faits, la direction de Coton Sport de Tambacounda a annoncé son intention de déposer une plainte formelle devant les instances judiciaires contre l'agresseur présumé et de transmettre un rapport d'incident complémentaire à la commission de discipline de la Fédération sénégalaise de football (FSF).





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