Tivaouane Peul: démantèlement d'un réseau Qnet, huit escrocs et 24 victimes interpellés

Mardi 6 Janvier 2026

La Brigade de proximité de Tivaouane Peul a démantelé samedi un réseau d'escroquerie lié à Qnet, conduisant à l'interpellation de huit présumés malfaiteurs et de 24 victimes, pour un préjudice estimé à 17 550 000 francs CFA.
 

L'opération menée le 4 janvier 2026 fait suite à l'exploitation d'un renseignement signalant l'existence d'un réseau structuré opérant entre Tivaouane Peul et Niacourab.
 

La descente effectuée dans les locaux utilisés par les mis en cause a permis l'interpellation de huit individus, dont un instigateur et un leader du réseau, précise-t-on.
 

Tous les présumés escrocs sont de nationalité étrangère : deux Ivoiriens, deux Burkinabè, deux Congolais, un Malien et un Béninois, rapportent les sources sécuritaires.


Selon les éléments de l'enquête, les responsables du réseau utilisaient une plateforme pour appâter leurs victimes, majoritairement des ressortissants étrangers. Ils leur promettaient un emploi dans une entreprise fictive, sous condition de payer des frais d'inscription compris entre 600 000 et 1 500 000 francs CFA.
 

Cette manœuvre frauduleuse bien rodée a permis aux escrocs d'amasser d'importantes sommes d'argent, soulignent les enquêteurs.
 

Outre les huit présumés malfaiteurs, 24 victimes ont été retrouvées et interpellées sur les lieux. Il s'agit de huit Béninois, six Congolais, un Gambien, deux Guinéens, trois Ivoiriens, un Burkinabè, un Malien et deux Sénégalais.
 

Les investigations ont révélé que le montant total encaissé par le réseau s'élève à 17 550 000 francs CFA, indiquent les sources sécuritaires.
 

Les personnes interpellées ont été placées à la disposition des autorités compétentes pour les besoins de l'enquête. Les investigations se poursuivent afin d'identifier d'éventuels complices et d'étendre le démantèlement à d'autres ramifications du réseau, précise-t-on.
 

Cette opération s'inscrit dans le cadre de la lutte renforcée contre les réseaux d'escroquerie et les pratiques frauduleuses visant des populations vulnérables, notamment les jeunes en quête d'emploi, soulignent les observateurs.

MS
 


