Travaux de l'avenue Moustapha Malick Gaye : livraison avant le 4 avril

L'Agence de gestion des routes (Ageroute) mène actuellement des travaux de réhabilitation de l'avenue Moustapha Malick Gaye, un axe stratégique du centre-ville de Saint-Louis, avec un objectif de fin des travaux avant la fin mars en vue du défilé du 4 avril 2026.





"Il s'agit des travaux d'entretien de l'avenue Moustapha Malick Gaye qui est un axe très stratégique en plein centre-ville. C'est une avenue qui présente beaucoup de dégradations", a déclaré Ibrahima Diagne, directeur régional de l'Ageroute Nord.





Les travaux consistent en la mise en œuvre d'un radier submersible de 25 centimètres d'épaisseur et la reprise de l'assainissement en collaboration avec l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS). "C'est juste pour assurer la durabilité de l'ouvrage", a précisé le directeur régional.





Cette intervention s'inscrit dans le cadre du Programme d'Entretien Routier Annuel (PERA), financé par le Fonds d'Entretien Routier Autonome (FERRA). Selon Ibrahima Diagne, elle vise à "soulager les populations" et à "assurer la continuité du trafic au niveau de la ville de Saint-Louis".





Le calendrier des travaux prend en compte le défilé du 4 avril. "C'est un axe aussi qui sera très prisé pendant la fête du 4 avril. C'est pourquoi on a pris toutes les dispositions pour terminer les travaux, pour réouvrir la voie avant la fin de ce mois de mars", a expliqué le directeur régional.





Les travaux répondent à une "vieille doléance" des usagers. "On recevait tout le temps des taximen au niveau du bureau pour nous parler de la situation de cette voie", a témoigné Ibrahima Diagne.





L'avenue présentait des problèmes récurrents pendant l'hivernage. "Pendant l'hiver, c'était un point bas, et l'assainissement faisait défaut. C'est pourquoi on a repris tout ce qui est assainissement avec l'ONAS pour que pendant l'hiver, il n'y aura plus de problèmes. Les gens pourront passer sans grande difficulté", a-t-il assuré.





Cette réhabilitation s'inscrit dans la mission de l'Ageroute de "sauvegarde du patrimoine routier" et devrait mettre fin aux difficultés de circulation rencontrées par les usagers sur cet axe majeur du centre-ville de Saint-Louis.



