UGB : Le CROUS annonce une fermeture automatique des restaurants en cas de JST

La direction du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis (CROUS) a annoncé, ce lundi, la « fermeture temporaire » des restaurants universitaires de l'Université Gaston Berger (UGB). Cette mesure radicale fait suite au mot d’ordre de « Journées sans tickets » (JST) décrété par la Coordination des étudiants de Saint-Louis (CESL).



Lors de ces journées, les étudiants accèdent gratuitement aux services de restauration, une pratique que l’administration juge illégale et insupportable sur le plan budgétaire.





Le CROUS a durci le ton en précisant que, désormais, tout nouveau mot d’ordre de JST entraînera « automatiquement la fermeture immédiate » des restaurants, sans aucun préavis.





MS/NDARINFO





