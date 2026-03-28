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Un Sénégal conquérant surclasse le Pérou avec deux buts d'écart

Samedi 28 Mars 2026 - 18:42

Un Sénégal conquérant surclasse le Pérou avec deux buts d'écart

L’équipe nationale du Sénégal a signé une victoire convaincante (2-0) face au Pérou ce samedi soir lors d'un match amical international disputé au Stade de France. Maîtres de leur sujet, les Lions de la Teranga ont fait la différence grâce à leur efficacité offensive, portée par une nouvelle génération percutante et des cadres au rendez-vous.
 

La domination sénégalaise s'est concrétisée à la 38e minute. Sur un centre puissant et précis du jeune prodige Ibrahim Mbaye depuis le flanc droit, Nicolas Jackson a surgi pour ouvrir le score avec sang-froid. Ce but est venu récompenser une première période où les hommes de Pape Thiaw ont constamment imposé leur rythme.
 

Au retour des vestiaires, le Sénégal a maintenu sa pression pour se mettre à l'abri. C'est Ismaïla Sarr qui a fait le break, doublant la mise d'une frappe chirurgicale. Ce second but a définitivement assommé une sélection péruvienne courageuse mais limitée techniquement face à la puissance athlétique des champions d'Afrique.
 

Malgré une ultime alerte en fin de match avec une frappe de Quiroz sur la barre transversale (88e), Mory Diaw et sa défense ont gardé leur cage inviolée. Ce succès (2-0) au Stade de France valide le nouveau cycle des Lions, qui étrennaient avec brio leur nouveau maillot à deux étoiles devant une diaspora en fête.
 

MS/Ndarinfo

 


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