« Un phénomène » : Les révélations de Pape Thiaw sur Ibrahim Mbaye

Le sélectionneur par intérim de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw, a publiquement salué le talent précoce et le potentiel exceptionnel du jeune attaquant Ibrahim Mbaye. Lors d'un entretien accordé aux médias sportifs ce dimanche, le technicien sénégalais n'a pas tari d'éloges sur celui qu'il qualifie désormais de « phénomène », soulignant une maturité technique rare pour son jeune âge et une capacité d'adaptation impressionnante au haut niveau.





Ibrahim Mbaye, qui évolue actuellement sous les couleurs du Paris Saint-Germain, continue de gravir les échelons à une vitesse fulgurante. Pour Pape Thiaw, le profil du joueur correspond parfaitement aux exigences du football moderne, alliant vitesse, percussion et une vision de jeu déjà très affinée. « Sa marge de progression est énorme », a insisté le coach des Lions, précisant que l'encadrement technique national suit de très près ses performances en club pour une intégration progressive et durable au sein de la tanière.





Cette sortie médiatique intervient alors que le Sénégal cherche à rajeunir ses cadres offensifs en vue des prochaines échéances internationales, notamment les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pape Thiaw a souligné l'importance de protéger de tels talents tout en leur offrant l'espace nécessaire pour s'exprimer. Selon lui, Mbaye possède cette "insouciance positive" qui permet de débloquer des situations complexes face à des défenses regroupées, un atout majeur pour le dispositif tactique sénégalais.





Le sélectionneur a toutefois rappelé que le chemin vers la confirmation internationale exige une discipline de fer et une régularité constante. « Ibrahim est sur la bonne voie, mais il doit rester la tête sur les épaules », a tempéré Thiaw, tout en réaffirmant sa confiance dans le fait que le jeune prodige devienne l'un des piliers offensifs du Sénégal dans les années à venir. L'intérêt manifesté par le staff national confirme que la pépite du PSG est plus que jamais dans les plans immédiats de la sélection A, pour le plus grand bonheur des supporters sénégalais.





MS/NDARINFO



