Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

« Un phénomène » : Les révélations de Pape Thiaw sur Ibrahim Mbaye

Dimanche 29 Mars 2026 - 21:31

« Un phénomène » : Les révélations de Pape Thiaw sur Ibrahim Mbaye

Le sélectionneur par intérim de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw, a publiquement salué le talent précoce et le potentiel exceptionnel du jeune attaquant Ibrahim Mbaye. Lors d'un entretien accordé aux médias sportifs ce dimanche, le technicien sénégalais n'a pas tari d'éloges sur celui qu'il qualifie désormais de « phénomène », soulignant une maturité technique rare pour son jeune âge et une capacité d'adaptation impressionnante au haut niveau.
 

Ibrahim Mbaye, qui évolue actuellement sous les couleurs du Paris Saint-Germain, continue de gravir les échelons à une vitesse fulgurante. Pour Pape Thiaw, le profil du joueur correspond parfaitement aux exigences du football moderne, alliant vitesse, percussion et une vision de jeu déjà très affinée. « Sa marge de progression est énorme », a insisté le coach des Lions, précisant que l'encadrement technique national suit de très près ses performances en club pour une intégration progressive et durable au sein de la tanière.
 

Cette sortie médiatique intervient alors que le Sénégal cherche à rajeunir ses cadres offensifs en vue des prochaines échéances internationales, notamment les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pape Thiaw a souligné l'importance de protéger de tels talents tout en leur offrant l'espace nécessaire pour s'exprimer. Selon lui, Mbaye possède cette "insouciance positive" qui permet de débloquer des situations complexes face à des défenses regroupées, un atout majeur pour le dispositif tactique sénégalais.
 

Le sélectionneur a toutefois rappelé que le chemin vers la confirmation internationale exige une discipline de fer et une régularité constante. « Ibrahim est sur la bonne voie, mais il doit rester la tête sur les épaules », a tempéré Thiaw, tout en réaffirmant sa confiance dans le fait que le jeune prodige devienne l'un des piliers offensifs du Sénégal dans les années à venir. L'intérêt manifesté par le staff national confirme que la pépite du PSG est plus que jamais dans les plans immédiats de la sélection A, pour le plus grand bonheur des supporters sénégalais.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
24 HEURES

Recrutement massif : 2 500 recrutements annoncés et plus de 1 100 agents de santé en fin de contrat intégrés

29/03/2026

« Un phénomène » : Les révélations de Pape Thiaw sur Ibrahim Mbaye

29/03/2026

ASC Gadiaga en deuil : Le deuxième gardien de but rend l'âme après l'accident

29/03/2026

Koungheul : Les Douanes saisissent près d'une tonne de faux médicaments

29/03/2026

Accident mortel sur l'axe Saint-Louis - Louga : Deux jeunes perdent la vie

29/03/2026

Saint-Louis : Un homme dans le coma après une bagarre sanglante à Cité Vauvert

29/03/2026
SERVICES
Articles les plus lus

Fierté sénégalaise : Lamine Naham réélu maire en France avec 46,97%

23/03/2026

Digitalisation : la plateforme "e-senegal.sn" franchit la barre des 95 000 inscrits

28/03/2026

Transports routiers : la fédération syndicale maintient sa grève du 30 mars au 1er avril 2026

28/03/2026

Administration numérique : Ousmane Sonko lance le guichet unique sur téléphone portable

24/03/2026

Union africaine : la candidature de Macky Sall à l’ONU rejetée faute de consensus

27/03/2026

Sommet de Madrid : signature de six accords majeurs entre le Sénégal et l'Espagne

26/03/2026

Grève des transporteurs : Quel est le plan d'urgence de l'État pour Dakar ?

29/03/2026