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Vallée du fleuve : 40 000 tonnes de riz en souffrance, les agroindustriels alertent

Samedi 28 Mars 2026 - 20:16

Vallée du fleuve : 40 000 tonnes de riz en souffrance, les agroindustriels alertent

Les agroindustriels du riz de la vallée du fleuve Sénégal ont lancé samedi un appel pressant à l'État, alertant sur 40 000 tonnes de riz en souffrance dans la zone et des difficultés croissantes de commercialisation malgré une production record.

En a croire les transformateurs de riz, le ministre de tutelle Serigne Gueye Diop "avait indiqué qu'il y a une convention signée avec les importateurs ainsi qu'une réduction de 50 FCFA" du prix du riz. "Depuis lors, nous n'avons pas de nouvelles", déplorent-ils. Ils disent également attendre des nouvelles concernant les achats institutionnels de riz annoncés par le Premier ministre Ousmane Sonko. 
 

La situation est d'autant plus préoccupante que "d'importantes surfaces ont été emblavées et une production record enregistrée" dans la vallée du fleuve lors de la dernière campagne agricole. Mais cette performance productive se heurte désormais à un problème de débouchés.
 

"Depuis lors, nous peinons à commercialiser le riz", ont affirmé les riziers, ajoutant que "l'annonce de la réduction de 50 FCFA sans matérialisation nous met en mal avec les commerçants". Les conséquences pour la filière sont multiples. "Nous ne pouvons pas vendre et il sera difficile d'aller en campagne", ont-ils averti, évoquant les difficultés à préparer la prochaine saison de production dans un contexte de stocks invendus et de trésorerie tendue.

Face à cette situation critique, ils ont lancé un appel solennel aux autorités. 
 

 



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