Vers des retrouvailles Sadio Mané et Mohamed Salah en Arabie Saoudite ?

L’attaquant égyptien de Liverpool FC, Mohamed Salah, a acté son départ du club de la Mersey à l’issue de la saison actuelle, ouvrant la porte à de potentielles retrouvailles avec son ancien compère d'attaque sénégalais Sadio Mané en Arabie Saoudite.





Arrivé en 2017 en provenance de l’AS Roma, Mohamed Salah quitte les Reds après neuf saisons couronnées de succès (troisième meilleur buteur de l'histoire du club avec 255 buts, une Ligue des Champions, deux titres de Premier League). Son départ intervient dans un contexte de tensions apaisées avec son entraîneur Arne Slot concernant son temps de jeu.





Pour son avenir, la Saudi Pro League se positionne en pole position. Le Fonds d'investissement public saoudien (PIF) voit en Salah l'icône idéale pour prendre la relève médiatique de Cristiano Ronaldo. Al-Nassr FC (où évolue déjà Sadio Mané), Al-Ittihad Club (qui avait proposé 150 millions de livres en 2023), Al-Hilal et Al-Ahli sont tous sur les rangs pour attirer le "Pharaon". En Europe, plusieurs écuries dont son ancien club de Chelsea gardent un œil attentif sur le dossier pour proposer un challenge sportif plus compétitif.



MS



