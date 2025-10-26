Wave prépare son entrée dans la banque

Wave Mobile Money, déjà solidement implantée comme leader de la monnaie électronique en Afrique de l’Ouest, franchit une nouvelle étape dans son expansion : la création de Wave Bank Africa.





Selon Jeune Afrique, le Journal officiel ivoirien a récemment annoncé la constitution de cette société anonyme, dont l’objet social couvre l’ensemble des activités bancaires en Côte d’Ivoire et, potentiellement, dans d’autres pays du continent. Il appartient désormais aux autorités de régulation de se prononcer sur l’octroi de la licence bancaire à cette nouvelle entité.





Toujours selon Jeune Afrique, Wave Mobile Money a levé en juin dernier 117 millions d’euros sous forme de dette structurée. Ce financement a permis la mise en place de Wave Bank avec un capital social de 20 milliards de francs CFA (environ 30,5 millions d’euros), soit le seuil réglementaire exigé pour les établissements bancaires d’ici à la fin de l’année 2026.





Tout indique donc que la 29e banque ivoirienne est en passe de voir le jour, prête à bousculer le paysage bancaire de la première place financière de l’UEMOA — ou presque, comme le souligne le média panafricain.





