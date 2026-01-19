Yehvann Diouf révèle les coulisses de l'affaire des serviettes d'Édouard Mendy

Yehvann Diouf, le gardien remplaçant du Sénégal, a livré dimanche soir au micro de Wiwsport un témoignage empreint d'émotion après le sacre continental face au Maroc. L'international sénégalais est également revenu sur un épisode insolite qui a marqué cette finale : la tentative de récupération des serviettes d'Édouard Mendy par les stadiers marocains.
« Beaucoup de fierté, très très content. C'est difficile de poser des mots sur ce qu'on vit actuellement parce qu'on n'a pas assez de recul », a confié Yehvann Diouf, visiblement ému par ce deuxième titre continental. Le portier sénégalais reconnaît que l'ampleur de cette victoire ne sera pleinement mesurée qu'au retour au pays. « Je pense qu'on pourra prendre un peu plus de recul quand on va rentrer au pays et qu'on pourra fêter avec tout le monde », a-t-il ajouté.
Mais cette finale restera également marquée par une scène pour le moins inhabituelle. Pendant la rencontre, les stadiers marocains ont tenté à plusieurs reprises de récupérer les serviettes utilisées par Édouard Mendy pour sécher ses gants et son visage. Une situation qui a obligé Yehvann Diouf à endosser un rôle inattendu : celui de gardien des serviettes.
« Pour moi, c'était juste des serviettes, rien de plus, pour sécher les gants, le visage », a expliqué le gardien, encore surpris par l'attention portée à ces accessoires. Il s'est même positionné derrière les buts de Mendy à un moment de la rencontre pour les surveiller. « J'ai été tout aussi surpris que vous quand j'ai vu qu'on a essayé de les prendre », a-t-il reconnu.
Ce comportement n'était apparemment pas isolé. Diouf révèle que les Lions avaient déjà observé ce phénomène lors du match contre le Nigeria. « On avait vu qu'à chaque fois qu'il y avait les serviettes qui étaient mises, en général, les stadiaires passaient derrière pour les récupérer. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait, mais je trouve que ce n'était pas fair-play », a-t-il déclaré.
`
Au-delà de l'anecdote, Yehvann Diouf a justifié son intervention par le souci de maintenir Édouard Mendy dans les meilleures conditions. « J'ai essayé de faire en sorte que Doudou soit à 100 % concentré sur le terrain », a-t-il conclu, illustrant l'esprit collectif qui a permis au Sénégal de décrocher ce nouveau sacre africain.
MS/NDARINFO