Richard-Toll : le collectif citoyen alerte sur la paralysie des soins à l'hôpital

Mercredi 4 Février 2026

Le système de santé dans le département de Dagana traverse une zone de fortes turbulences. Le collectif citoyen de Richard-Toll a lancé, mercredi, un cri d'alerte face à la grève persistante des agents de l'hôpital local, rapporte l'APS. Ce mouvement social, qui dure depuis plusieurs jours, paralyse désormais l'accès aux soins pour des milliers d'habitants de la zone.
 

Réuni devant l'établissement, le collectif a dénoncé une situation qui "compromet fortement la prise en charge adéquate des patients". Selon son porte-parole, Ndiack Maal, l'urgence est signalée pour cet hôpital mis en service en 1952. Initialement conçu pour une population restreinte, l'édifice doit aujourd'hui répondre aux besoins d'un bassin de population qui dépasse largement les limites de la commune, couvrant une grande partie du département de Dagana.
 

Face à ce blocage, les populations exigent une intervention immédiate de l'État pour dénouer la crise sociale. Au-delà de la reprise du travail, le collectif plaide pour une modernisation profonde de l'infrastructure, réclamant un renforcement du plateau technique et le reclassement de l'hôpital en établissement de niveau supérieur. Si une marche de protestation a été suspendue à la demande des autorités administratives, le collectif reste mobilisé dans l'attente des résultats des négociations en cours.
 

MS/NDARINFO
 


