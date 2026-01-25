60 milliards FCFA de la Chine pour l'eau potable dans 13 régions du Sénégal

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a officialisé le lancement de la deuxième phase du projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural à Diaglé, dans la commune de Toubacouta, région de Fatick. Financé à hauteur de soixante milliards de francs CFA par la République Populaire de Chine, ce projet d'envergure nationale promet de transformer l'accès à l'eau pour près de deux millions de Sénégalais.



