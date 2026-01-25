Connectez-vous
60 milliards FCFA de la Chine pour l'eau potable dans 13 régions du Sénégal

Dimanche 25 Janvier 2026

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a officialisé le lancement de la deuxième phase du projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural à Diaglé, dans la commune de Toubacouta, région de Fatick. Financé à hauteur de soixante milliards de francs CFA par la République Populaire de Chine, ce projet d'envergure nationale promet de transformer l'accès à l'eau pour près de deux millions de Sénégalais.
 

Si le lancement a eu lieu dans la région de Fatick, l'impact du projet sera national. Treize régions du pays sont concernées par ce programme d'approvisionnement en eau potable, faisant de Dakar la seule exception. Cette répartition géographique vise à corriger les disparités d'accès à l'eau qui persistent entre les zones urbaines et rurales du Sénégal.
 

Lors de sa visite au forage de Diaglé, le ministre a insisté sur l'aspect social et vital de cette initiative gouvernementale. L'objectif affiché est de garantir une eau de qualité, en quantité suffisante, à près de deux millions de citoyens répartis sur l'ensemble du territoire national. Ce projet s'inscrit dans la politique de souveraineté hydraulique portée par les autorités
 

"Je remercie le gouvernement chinois pour son écoute et sa compréhension de la situation du Sénégal", a déclaré Cheikh Tidiane Dièye, soulignant l'importance de la coopération sino-sénégalaise dans ce secteur stratégique. Cette collaboration témoigne de la qualité des relations bilatérales entre les deux pays dans le domaine des infrastructures hydrauliques.
 

Pour les populations locales, les résultats de ce projet seront palpables très prochainement. Dans la zone de Toubacouta, treize villages sont directement intégrés au programme d'approvisionnement en eau potable. À Diaglé, site pilote de cette deuxième phase, les travaux de réhabilitation du système d'adduction d'eau avancent à grands pas.
 

Le ministre a annoncé que l'eau devrait couler des robinets de Diaglé d'ici la fin février 2026, offrant ainsi aux populations un accès durable à l'eau potable. Cette échéance rapprochée témoigne de l'accélération du rythme des travaux et de la volonté gouvernementale de concrétiser rapidement les engagements pris en matière d'accès universel à l'eau potable dans les zones rurales du pays.
 

MS/NDARINFO
 


