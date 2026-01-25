Connectez-vous
Déthié Fall à Saraya : Diagnostic sans complaisance sur l'état des routes du sud-est

Dimanche 25 Janvier 2026

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Déthié Fall, a effectué une visite de terrain dans le sud-est du pays où il a dressé un diagnostic sans complaisance de l'état du réseau routier. Face aux dégradations constatées, le membre du gouvernement a annoncé une série de mesures d'urgence pour restaurer la mobilité dans cette zone stratégique du pays.
 

"Rien ne vaut la descente sur le terrain. Il faut voir de visu ce qui se passe", a déclaré le ministre lors de son étape à Saraya, soulignant que les doléances reçues en commission parlementaire ne sauraient remplacer l'évidence du terrain. Cette visite s'inscrit dans la volonté du président de la République et du Premier ministre de garantir à chaque Sénégalais l'accès à des infrastructures de base de qualité, quel que soit son lieu de résidence.
 

Malgré les investissements consentis, le constat demeure préoccupant. Le ministre a pointé du doigt un problème majeur de maintenance des infrastructures routières de la région. "On a effectivement constaté, malgré les efforts qui sont faits, des problèmes d'entretien", a reconnu Déthié Fall, admettant que ce déficit de suivi fragilise les axes existants et complique le quotidien des populations de Kédougou et Saraya.
 

Le ministre a toutefois tenu à rassurer les usagers sur la détermination du gouvernement à corriger cette situation. "Cette situation n'est pas une fatalité. Les questions d'entretien seront désormais prises en charge de manière prioritaire pour offrir aux usagers des conditions de déplacement dignes", a-t-il affirmé.
 

Pour remédier à cette problématique, Déthié Fall mise sur la concertation et la mobilisation des bras techniques de l'État. Une réunion technique sera organisée dès le retour de mission pour insuffler une nouvelle dynamique. Le coordonnateur du programme a été interpellé pour proposer des solutions concrètes et rapides destinées à la zone. Une collaboration étroite est déjà engagée avec l'Agence de gestion des routes pour évaluer les chantiers en cours.
 

Le ministre n'a pas occulté la situation économique complexe du pays, mais a affirmé que cela n'entamerait pas la détermination gouvernementale. "On a engagé des chantiers assez importants pour soulager les populations et la commune, le département de Saraya", a-t-il conclu au micro d'iRadio, réaffirmant l'engagement des autorités pour cette région minière stratégique.
 

MS/NDARINFO
 


