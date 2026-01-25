Connectez-vous
NDARINFO
Touba-Mbacké : Visite surprise du ministre de l'Intérieur samedi soir

Dimanche 25 Janvier 2026

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, s'est rendu dans la nuit de samedi à dimanche à Touba et à Mbacké pour superviser une opération de sécurisation conjointe de la police et de la gendarmerie. Le membre du gouvernement a saisi cette occasion pour affirmer que la tendance sécuritaire s'est inversée sur l'ensemble du territoire national.
 

Accompagné d'une forte délégation comprenant le commandant de la gendarmerie territoriale et le directeur de la sécurité publique, le ministre s'est d'abord rendu à Mbacké avant de poursuivre vers Touba où il a inspecté plusieurs points de contrôle stratégiques. Face aux forces de l'ordre déployées sur le terrain, il a salué la stratégie d'opération conjointe entre la police et la gendarmerie.
 

Selon le ministre, même si aucun pays n'est à l'abri de la délinquance, les forces de sécurité sénégalaises se battent de manière remarquable avec des moyens modestes, obtenant de bons résultats en matière de maillage sécuritaire au niveau national. Il a félicité ses hommes pour la qualité de leur travail tout en précisant l'évolution des techniques de contrôle.
 

Le ministre a expliqué qu'en période diurne, pour garantir la fluidité de la circulation, les contrôles se limitent aux documents des véhicules. Cependant, la nuit, un contrôle approfondi du contenu des véhicules s'impose pour faire face aux malfaiteurs susceptibles de dissimuler des armes ou autres objets prohibés.
 

Le commandant de la compagnie de Touba a indiqué au rond-point Héliport que le déploiement visait à quadriller la ville sainte. L'ensemble des brigades de proximité du département, la brigade spéciale de Touba et l'Escadron se sont mobilisés, engageant cent soixante-quinze éléments dont cent de la compagnie et soixante-quinze de l'escadron de surveillance et d'intervention, appuyés par vingt-et-un véhicules.
 

Au poste de contrôle de Khaïra, le commandant du corps urbain de Touba, Babacar Ngom, a souligné le caractère stratégique de ce site qui dessert de nombreuses localités, justifiant le déploiement quotidien d'un important dispositif. La délégation s'est ensuite rendue au rond-point Touba Fall, autre point de contrôle quotidien en raison de son importance pour la sécurité routière dans la ville sainte.
 

MS/NDARINFO d'après LE SOLEIL

 


