Touba-Mbacké : Visite surprise du ministre de l'Intérieur samedi soir

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, s'est rendu dans la nuit de samedi à dimanche à Touba et à Mbacké pour superviser une opération de sécurisation conjointe de la police et de la gendarmerie. Le membre du gouvernement a saisi cette occasion pour affirmer que la tendance sécuritaire s'est inversée sur l'ensemble du territoire national.



