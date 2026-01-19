Gianni Infantino : "Nous condamnons fermement le comportement des joueurs sénégalais"

Le président de la FIFA Gianni Infantino a annoncé des sanctions contre le Sénégal après le comportement de plusieurs joueurs et membres du staff technique lors de la finale de la CAN 2025 face au Maroc. Le patron du football mondial condamne fermement la tentative de quitter la pelouse après le penalty litigieux accordé aux Lions de l'Atlas.





Dans un communiqué transmis à l'AFP, Gianni Infantino n'a pas mâché ses mots face au geste de Pape Thiaw et de certains joueurs sénégalais qui avaient voulu abandonner le terrain en plein temps additionnel, contestant la décision arbitrale. « Nous condamnons fermement le comportement de quelques joueurs sénégalais et des membres du staff technique », a déclaré le président de la FIFA.





L'incident s'est produit dans les dernières minutes de la finale lorsque l'arbitre a accordé un penalty au Maroc, une décision qui a semé le trouble sur le banc sénégalais. Plusieurs joueurs et le sélectionneur avaient alors envisagé de quitter définitivement la pelouse, estimant cette sanction injuste.





Pour Infantino, ce comportement franchit une ligne rouge. « Il est inacceptable de quitter le terrain de cette manière. Les scènes déplorables dont nous avons été témoins aujourd'hui doivent être condamnées et ne jamais se reproduire », a-t-il martelé dans son communiqué.





Le président de la FIFA a ensuite élargi son propos en évoquant les principes fondamentaux du football. « Il est inadmissible de quitter le terrain de cette manière, et la violence ne saurait être tolérée dans notre sport; elle est tout simplement inacceptable », a-t-il poursuivi, sans toutefois préciser si des actes de violence physique avaient été constatés.





Gianni Infantino a rappelé l'obligation absolue de respecter l'autorité arbitrale. « Nous devons toujours respecter les décisions prises par les arbitres, sur et en dehors du terrain. Les équipes doivent jouer dans le respect des Lois du Jeu, car tout autre comportement met en péril l'essence même du football », a-t-il insisté.





Le patron du football mondial a annoncé que des sanctions appropriées seraient prises, sans préciser leur nature ni leur calendrier d'application. Cette déclaration intervient alors que le Sénégal vient tout juste de décrocher son deuxième titre continental en s'imposant finalement face au Maroc, après que les joueurs aient finalement décidé de rester sur le terrain sur les conseils des anciens.





