Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Gianni Infantino : "Nous condamnons fermement le comportement des joueurs sénégalais"

Lundi 19 Janvier 2026

Gianni Infantino : "Nous condamnons fermement le comportement des joueurs sénégalais"

Le président de la FIFA Gianni Infantino a annoncé des sanctions contre le Sénégal après le comportement de plusieurs joueurs et membres du staff technique lors de la finale de la CAN 2025 face au Maroc. Le patron du football mondial condamne fermement la tentative de quitter la pelouse après le penalty litigieux accordé aux Lions de l'Atlas.
 

Dans un communiqué transmis à l'AFP, Gianni Infantino n'a pas mâché ses mots face au geste de Pape Thiaw et de certains joueurs sénégalais qui avaient voulu abandonner le terrain en plein temps additionnel, contestant la décision arbitrale. « Nous condamnons fermement le comportement de quelques joueurs sénégalais et des membres du staff technique », a déclaré le président de la FIFA.
 

L'incident s'est produit dans les dernières minutes de la finale lorsque l'arbitre a accordé un penalty au Maroc, une décision qui a semé le trouble sur le banc sénégalais. Plusieurs joueurs et le sélectionneur avaient alors envisagé de quitter définitivement la pelouse, estimant cette sanction injuste.
 

Pour Infantino, ce comportement franchit une ligne rouge. « Il est inacceptable de quitter le terrain de cette manière. Les scènes déplorables dont nous avons été témoins aujourd'hui doivent être condamnées et ne jamais se reproduire », a-t-il martelé dans son communiqué.
 

Le président de la FIFA a ensuite élargi son propos en évoquant les principes fondamentaux du football. « Il est inadmissible de quitter le terrain de cette manière, et la violence ne saurait être tolérée dans notre sport; elle est tout simplement inacceptable », a-t-il poursuivi, sans toutefois préciser si des actes de violence physique avaient été constatés.
 

Gianni Infantino a rappelé l'obligation absolue de respecter l'autorité arbitrale. « Nous devons toujours respecter les décisions prises par les arbitres, sur et en dehors du terrain. Les équipes doivent jouer dans le respect des Lois du Jeu, car tout autre comportement met en péril l'essence même du football », a-t-il insisté.
 

Le patron du football mondial a annoncé que des sanctions appropriées seraient prises, sans préciser leur nature ni leur calendrier d'application. Cette déclaration intervient alors que le Sénégal vient tout juste de décrocher son deuxième titre continental en s'imposant finalement face au Maroc, après que les joueurs aient finalement décidé de rester sur le terrain sur les conseils des anciens.
 

MS/NDARINFO
 

CAN 2025

Gianni Infantino : "Nous condamnons fermement le comportement des joueurs sénégalais"

Gianni Infantino : "Nous condamnons fermement le comportement des joueurs sénégalais"
Le président de la FIFA Gianni Infantino a annoncé des sanctions contre le Sénégal après le...

Yehvann Diouf révèle les coulisses de l'affaire des serviettes d'Édouard Mendy

Yehvann Diouf révèle les coulisses de l'affaire des serviettes d'Édouard Mendy
Yehvann Diouf, le gardien remplaçant du Sénégal, a livré dimanche soir au micro de Wiwsport un...

CAN 2026 : Les confidences de Pape Gueye sur la finale éprouvante du Sénégal

CAN 2026 : Les confidences de Pape Gueye sur la finale éprouvante du Sénégal
Le mental des champions. Pape Gueye a livré dimanche soir en conférence de presse un témoignage...

Sénégal champion d'Afrique : les confidences émouvantes de Sadio Mané

Sénégal champion d'Afrique : les confidences émouvantes de Sadio Mané
Sacré champion d'Afrique pour la deuxième fois de son histoire avec le Sénégal, Sadio Mané s'est...

El Hadji Malick Diouf : De la Medina à la finale de la CAN 2025

El Hadji Malick Diouf : De la Medina à la finale de la CAN 2025
El Hadji Malick Diouf sera titulaire au poste de latéral gauche dimanche lors de la finale de la...
LES PLUS LUS

Finale CAN : portes ouvertes à 15h, cérémonie de clôture à 18h30, coup d'envoi à 19h

17/01/2026

Sénégal : gel des importations de pomme de terre et d’oignon

16/01/2026

Finale CAN : le Soudanais Mahmoud Ismail désigné pour Sénégal-Maroc

16/01/2026

Alerte météo: houle dangereuse de 2,5 mètres sur les côtes sénégalaises dès dimanche

15/01/2026

Le Sénégal lancera son deuxième satellite GAINDESAT-1B en 2026

16/01/2026

Mutation à la MAC du Pavillon spécial : ce que l'on sait de la nomination de Papa Modou Diouf

17/01/2026

Une pirogue partie de Gambie avec 61 migrants secourue à Mbattal après une panne GPS

12/01/2026
SERVICES