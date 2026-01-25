Saraya : Quatre orpailleurs meurent dans un éboulement sur un site AfriGold

La source sécuritaire a rappelé qu'un précédent éboulement était survenu le 17 décembre dernier sur un autre site d'exploitation d'AfriGold situé au village de Kharakhéna. Ce drame avait causé la mort de six orpailleurs et fait deux blessés graves. La récurrence de ces accidents dans les périmètres de la même société minière soulève des interrogations sur la sécurisation des zones d'exploitation et la prévention des intrusions clandestines.



