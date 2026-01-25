Connectez-vous
Saraya : Quatre orpailleurs meurent dans un éboulement sur un site AfriGold

Dimanche 25 Janvier 2026

Quatre orpailleurs ont perdu la vie samedi suite à un éboulement survenu dans le périmètre d'exploitation de la société minière AfriGold situé à l'ouest du village de Gamba-Gamba, dans la commune de Bembou, département de Saraya, a appris l'APS de source sécuritaire. Ce drame intervient à peine un mois après un accident similaire ayant causé six morts sur un autre site de la même entreprise.
 

Selon les renseignements recueillis sur les lieux, un groupe d'orpailleurs clandestins venus de différentes localités de la région avait investi la zone samedi vers dix heures. Alors que plusieurs personnes s'activaient autour des fosses d'extraction, les parois du site se sont brusquement affaissées, piégeant les victimes sous d'importantes masses de sable et de terre.
 

Les autres orpailleurs présents sur les lieux ont immédiatement tenté d'organiser les secours, selon la source sécuritaire. Ces opérations de sauvetage ont permis d'extraire des décombres en tout huit personnes, dont quatre ont été retrouvées sans vie après plusieurs heures d'efforts acharnés. L'ensemble des blessés a été évacué avant l'arrivée des enquêteurs dépêchés sur place.
 

Pour des raisons de sécurité liées à l'instabilité du terrain, les recherches ont été suspendues jusqu'à dimanche. Les quatre corps sans vie ont été évacués au centre hospitalier régional Amath Dansokho de Kédougou pour y subir une autopsie, conformément aux procédures légales en vigueur dans ce type de situations.
 

Ce drame souligne la persistance du phénomène de l'orpaillage clandestin dans la région aurifère de Kédougou, malgré les risques importants encourus par les chercheurs d'or qui opèrent dans des conditions précaires et sans mesures de sécurité adéquates. L'absence de supervision technique et le non-respect des normes de sécurité exposent ces travailleurs informels à des dangers mortels.
 

La source sécuritaire a rappelé qu'un précédent éboulement était survenu le 17 décembre dernier sur un autre site d'exploitation d'AfriGold situé au village de Kharakhéna. Ce drame avait causé la mort de six orpailleurs et fait deux blessés graves. La récurrence de ces accidents dans les périmètres de la même société minière soulève des interrogations sur la sécurisation des zones d'exploitation et la prévention des intrusions clandestines.
 

MS/NDARINFO

 

