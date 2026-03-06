Connectez-vous
AG de la Coalition Diomaye Président : le Chef de l'Etat attendu ce samedi au King Fahd

Vendredi 6 Mars 2026

La coalition dirigée par le Dr Aminata Touré s'apprête à vivre un moment fort ce week-end à l'Hôtel King Fahd Palace. Dans un message adressé aux membres de sa formation, l'ancienne Première ministre a annoncé la présence exceptionnelle du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, à la clôture de leur Assemblée Générale ce samedi 7 mars 2026.

Cette participation de haut niveau souligne l'ancrage de la coalition au sein de la mouvance présidentielle et l'importance stratégique de ce rassemblement pour l'avenir du mouvement.
 

Le Dr Aminata Touré a conclu son message en souhaitant un « plein succès » aux travaux qui réuniront les délégués et sympathisants venus de tout le pays. Cet événement, marqué par le sceau de l'unité républicaine, devrait permettre de définir les nouvelles orientations politiques du mouvement dans le cadre de l'action gouvernementale actuelle.
 

MS/NDARINFO
 


