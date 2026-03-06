12 buts en Premier League : La saison record d'Ismaïla Sarr à Crystal Palace

Ismaïla Sarr a survolé le derby londonien ce jeudi 5 mars 2026, portant Crystal Palace vers une victoire éclatante sur la pelouse de Tottenham (3-1). L'ailier sénégalais a été le bourreau des Spurs en s'offrant un doublé décisif en première période : d'abord sur penalty à la 40e minute, puis en doublant la mise dans le temps additionnel (45e+7).



Ce succès permet aux Eagles de consolider leur 13e place au classement avec 38 points, s'éloignant ainsi définitivement de la zone de danger.





Le duel 100 % sénégalais a tourné à l'avantage de l'ancien Rennais, malgré la titularisation de Pape Matar Sarr dans l'entrejeu de Tottenham. Avec ces deux nouvelles réalisations, Ismaïla Sarr confirme sa forme étincelante et porte son compteur à 12 buts en championnat cette saison. Pour Crystal Palace, cette victoire à l'extérieur face à un membre du "Big Six" marque un tournant symbolique dans leur fin de saison en Premier League.





MS/NDARINFO



