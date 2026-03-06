Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

12 buts en Premier League : La saison record d'Ismaïla Sarr à Crystal Palace

Vendredi 6 Mars 2026

12 buts en Premier League : La saison record d'Ismaïla Sarr à Crystal Palace

Ismaïla Sarr a survolé le derby londonien ce jeudi 5 mars 2026, portant Crystal Palace vers une victoire éclatante sur la pelouse de Tottenham (3-1). L'ailier sénégalais a été le bourreau des Spurs en s'offrant un doublé décisif en première période : d'abord sur penalty à la 40e minute, puis en doublant la mise dans le temps additionnel (45e+7).

Ce succès permet aux Eagles de consolider leur 13e place au classement avec 38 points, s'éloignant ainsi définitivement de la zone de danger.
 

Le duel 100 % sénégalais a tourné à l'avantage de l'ancien Rennais, malgré la titularisation de Pape Matar Sarr dans l'entrejeu de Tottenham. Avec ces deux nouvelles réalisations, Ismaïla Sarr confirme sa forme étincelante et porte son compteur à 12 buts en championnat cette saison. Pour Crystal Palace, cette victoire à l'extérieur face à un membre du "Big Six" marque un tournant symbolique dans leur fin de saison en Premier League.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.