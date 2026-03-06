Bébé abandonné à Ngallèle : La mère présumée identifiée et interpellée par la police

Le commissariat central de Saint-Louis a élucidé l’affaire du nouveau-né abandonné ce jeudi 5 mars 2026 au quartier Ngallèle. Les faits se sont déroulés aux environs de 08 heures du matin, lorsque la découverte du nourrisson a été signalée aux forces de l’ordre.



Les investigations rapides menées par les enquêteurs ont permis d'identifier et d'interpeller la mère présumée de l'enfant, une jeune fille de 19 ans répondant aux initiales C. S. C.





La mise en cause, élève en classe de Première et domiciliée dans le même quartier, s'est plainte d'un malaise juste après son interpellation. Sur réquisition de la police, elle a été admise à l'hôpital régional de Saint-Louis pour recevoir des soins médicaux. Une garde policière a été immédiatement instaurée pour assurer sa surveillance durant son hospitalisation.



L'enquête se poursuit désormais pour déterminer les circonstances exactes et les motivations ayant conduit à cet acte d'abandon.





