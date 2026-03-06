Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Bébé abandonné à Ngallèle : La mère présumée identifiée et interpellée par la police

Vendredi 6 Mars 2026

Bébé abandonné à Ngallèle : La mère présumée identifiée et interpellée par la police

Le commissariat central de Saint-Louis a élucidé l’affaire du nouveau-né abandonné ce jeudi 5 mars 2026 au quartier Ngallèle. Les faits se sont déroulés aux environs de 08 heures du matin, lorsque la découverte du nourrisson a été signalée aux forces de l’ordre.

Les investigations rapides menées par les enquêteurs ont permis d'identifier et d'interpeller la mère présumée de l'enfant, une jeune fille de 19 ans répondant aux initiales C. S. C.
 

La mise en cause, élève en classe de Première et domiciliée dans le même quartier, s'est plainte d'un malaise juste après son interpellation. Sur réquisition de la police, elle a été admise à l'hôpital régional de Saint-Louis pour recevoir des soins médicaux. Une garde policière a été immédiatement instaurée pour assurer sa surveillance durant son hospitalisation.

L'enquête se poursuit désormais pour déterminer les circonstances exactes et les motivations ayant conduit à cet acte d'abandon.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.