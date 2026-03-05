Marine nationale : 139 migrants secourus et un nouveau-né décédé au large de Dakar

La Marine nationale a secouru, ce mercredi 4 mars 2026, une pirogue à la dérive transportant 139 candidats à l’émigration irrégulière. L’embarcation, qui avait quitté les côtes de la Gambie, errait en mer depuis 11 jours avant d'être interceptée par les unités de secours. Selon la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA), le bilan fait également état du corps sans vie d’un nouveau-né retrouvé à bord.





Les rescapés ont été acheminés à la Base navale Amiral Faye Gassama, à Dakar, où ils ont été débarqués et pris en charge. Ils ont ensuite été mis à la disposition des services compétents pour les procédures administratives et sanitaires d'usage. Ce nouveau drame illustre une fois de plus les risques extrêmes encourus par les migrants sur la route maritime de l'Atlantique.





MS/NDARINFO



