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ASC Gadiaga en deuil : Le deuxième gardien de but rend l'âme après l'accident

Dimanche 29 Mars 2026 - 21:29

ASC Gadiaga en deuil : Le deuxième gardien de but rend l'âme après l'accident

Le monde du navétane sénégalais est à nouveau endeuillé. Le deuxième gardien de but de l'ASC Gadiaga, qui luttait pour sa vie depuis l'accident tragique du bus de l'équipe, a succombé à ses blessures ce dimanche. Cette nouvelle disparition porte le bilan de ce drame de la route à un niveau encore plus lourd, plongeant les supporters et les familles des joueurs dans une tristesse profonde. Le jeune portier était admis en soins intensifs suite au violent choc survenu lors d'un déplacement de la formation sportive.
 

L'accident initial, qui s'était produit il y a quelques jours, avait déjà coûté la vie à plusieurs membres de la délégation et fait de nombreux blessés graves. Malgré une prise en charge médicale d'urgence et la mobilisation des autorités sportives, l'état de santé du deuxième rempart de l'ASC Gadiaga s'est dégradé de manière irréversible ces dernières heures. Les témoignages de ses coéquipiers décrivent un jeune talent prometteur, très apprécié pour son engagement et sa discipline au sein de l'association sportive et culturelle.
 

Face à cette série de décès tragiques, la communauté sportive réclame un renforcement de la sécurité lors des déplacements des équipes de quartier, souvent organisés dans des conditions de transport précaires. Le ministère des Sports et les instances dirigeantes du mouvement navétane ont exprimé leurs condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à l'ensemble des membres de l'ASC Gadiaga. Des hommages sont prévus dans les prochains jours pour honorer la mémoire des victimes de cet accident qui a marqué les esprits par sa violence.
 

Le corps de la victime a été transféré vers les services compétents pour les formalités d'usage avant l'inhumation. Ce drame relance le débat national sur la vétusté de certains véhicules de transport collectif utilisés pour les événements associatifs et la nécessité d'une réglementation plus stricte pour protéger la vie des jeunes athlètes. L'ensemble du mouvement associatif sénégalais observe actuellement une période de deuil en solidarité avec l'équipe de Gadiaga, durement éprouvée par cette perte supplémentaire.
 

MS/NDARINFO
 


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