Sommet de Madrid : signature de six accords majeurs entre le Sénégal et l'Espagne

Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, et le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, ont scellé jeudi au Palais de la Moncloa à Madrid un renforcement historique de leur partenariat bilatéral par la signature de six accords stratégiques.





Au cœur de cette moisson d'accords figure l'adoption d'un cadre de partenariat stratégique 2026-2030 entièrement dédié au développement durable. Ce programme quadriennal doit orienter d'importants investissements européens vers la transition écologique, l'agriculture locale et les infrastructures vertes au Sénégal.





Cette visite officielle au sommet s'inscrit dans la volonté commune de Madrid et de Dakar de diversifier leurs échanges économiques tout en s'attaquant aux causes profondes de l'émigration irrégulière par la création d'emplois locaux et la promotion d'une migration circulaire ordonnée (quotas de travailleurs saisonniers).





Le Sénégal s'affirme ainsi comme l'interlocuteur de confiance privilégié de l'Espagne en Afrique de l'Ouest pour la stabilité régionale.





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