Cité dans l'Affaire Pape Cheikh Diallo, Me El Hadji Diouf annonce une plainte

L'avocat sénégalais Me El Hadji Diouf a annoncé ce dimanche le dépôt imminent d'une plainte pour diffamation et dénonciation calomnieuse suite à la citation de son nom dans le cadre de l'enquête judiciaire visant l'animateur Pape Cheikh Diallo. La robe noire, connue pour ses sorties médiatiques tranchées, conteste formellement toute implication dans cette affaire de mœurs et dénonce une tentative de manipulation visant à ternir sa réputation professionnelle et son intégrité morale.





Cette réaction judiciaire fait suite à la circulation de listes et de comptes-rendus d'auditions sur les réseaux sociaux, où le nom de l'avocat apparaîtrait parmi les contacts réguliers de certains mis en cause. Me El Hadji Diouf soutient que ces allégations sont dénuées de tout fondement et qu'elles participent d'une campagne de dénigrement orchestrée par des "officines de l'ombre". Selon ses proches, l'avocat entend utiliser tous les leviers du droit pour identifier les auteurs de ces fuites et les porteurs de ces accusations qu'il juge « fantaisistes et malveillantes ».





L'enquête principale, menée par la Gendarmerie sous la supervision du parquet de Pikine-Guédiawaye, continue de susciter des remous au sein de l'espace public sénégalais en raison de la notoriété des personnalités citées. Me El Hadji Diouf a précisé que sa démarche judiciaire ne vise pas à entraver le travail des enquêteurs, mais à protéger son honneur face à une exposition médiatique qu'il estime injustifiée. La plainte visera nommément les administrateurs de certaines plateformes numériques et toute personne ayant relayé des informations l'associant directement aux faits reprochés à Pape Cheikh Diallo et ses co-accusés.





Cette nouvelle procédure s'ajoute à un dossier déjà complexe qui mobilise d'importants moyens judiciaires. Les autorités rappellent que la présomption d'innocence doit prévaloir et que la divulgation de noms issus de dossiers sous main de justice est passible de sanctions pénales. Me El Hadji Diouf a réaffirmé sa confiance en la justice sénégalaise pour faire toute la lumière sur ce qu'il qualifie de « complot médiatique » visant à l'associer à un réseau de mœurs dont il ignore tout des activités.





MS/NDARINFO



